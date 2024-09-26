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Durması için işaret yapmasına rağmen ezdi geçti! Göz göre göre ölüme gitti

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Adana'da yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Elvan Özdemir, bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili polis, kaçan sürücüyü arama çalışmaları başlattı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, yaya geçidinden geçmeye çalışan 51 yaşındaki Elvan Özdemir, dur işareti yapmasına rağmen otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi. Şahintepe Mahallesi Kozan Caddesi'nde yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan 51 yaşındaki Elvan Özdemir'e otomobil çarptı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE ZEMİNE ÇAKILDI

Çarpmanın etkisiyle havada savrularak asfalt zemine düşen Özdemir yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Özdemir, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada, kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Durması için işaret yapmasına rağmen ezdi geçti! Göz göre göre ölüme gitti
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel

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Yorumlar (5)

Muhammed AY:

Yayaya öncelik demekle olmaz kırmızı ışık ve kırmızı ışığın üstüne de yayaların basması için 1 adet yeşil düğme lazım

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Muhammed AY:

Yoğun akan trafiğin olduğu yere yaya geçidi yapılırken neden kırmızı ışık konulmaz. Araçlar dursa arkadan başka araç çarpıyor yayalar yola çıksa araç çarpıyor. Yaya geçidine köy ışığı ışığın üzerine de köy dugmeyi yaya gelince düğmeye bassın karsiya geçsin.

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black Diamond:

bu kavşağın aynısı van semaver kavşağı hergün kelimei şahadet getirip karşıya geçiyoruz

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Dağıstan:

Hayret ya , yaya kaldırımını takan araç yok. Yaya bekliyor deyip duraklayan araç hiç yok. Bu nedir ya. Veri,len cezaların azlığı ,şkşde bir değişen infaz uygulamaları nedeniyle tahliyenin kolay oluşu vs nedenlerden cesaret alıyor kötü niyetli kişiler..

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Hacer Kalkan Bayram:

Yaya geçidi önünde durmaları gerekiyor ama sürücülerin haberi bile yok

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