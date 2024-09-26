Durması için işaret yapmasına rağmen ezdi geçti! Göz göre göre ölüme gitti

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, yaya geçidinden geçmeye çalışan 51 yaşındaki Elvan Özdemir, dur işareti yapmasına rağmen otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi. Şahintepe Mahallesi Kozan Caddesi'nde yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan 51 yaşındaki Elvan Özdemir'e otomobil çarptı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE ZEMİNE ÇAKILDI

Çarpmanın etkisiyle havada savrularak asfalt zemine düşen Özdemir yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Özdemir, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada, kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.