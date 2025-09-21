Adana'da Yangınla Mücadelede 40 Personel Görevde

'40 PERSONELLE YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR'

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ercan Kandemir, geri dönüşüm fabrikasına gelerek söndürme çalışmalarını yerinde takip etti. İncelemelerin ardından basın açıklaması yapan Kandemir, 40 personelle müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalıştıklarını aktardı. Kandemir, "Yangın, atık malzemelerden oluşan geniş bir alanda başladı. Poyrazın hızı biraz kuvvetli, burada yangının önüne sirayet etmesini engellemeye çalışıyoruz. Ekiplerimiz çevre güvenliği ile ilgili çalışmalarını yaptı. Güneyde konutlar bölgesinde ekiplerimiz konuşlandı. Kuzeyden güneye doğru olan bölümde mısır tarlaları var. Ekiplerimiz o bölgeyi de koruma altına almaya çalışıyor. Saat 11.00-12.00 arası rüzgar şiddetlendi. Saat 13.00-14.00 arası da rüzgar hızı biraz daha artacak. O zamana kadar yangını kontrol altına alırsak büyümeden önleriz diye düşünüyorum. Fabrikanın yanındaki seralara çok küçük bir sirayet oldu. Onun da önüne geçtik. Ekiplerimiz o bölgede konuşlanmış durumda" diye konuştu.