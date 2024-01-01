Yılın ilk gününde kahreden haber! Anne, baba ve 2 yaşındaki çocukları feci şekilde can verdi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, yangın çıkan evdeki karı koca ve 2 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti.

ALEVLER BİR ANDA EVİ SARDI

Köklüce Mahallesi'ndeki müstakil evde iddiaya göre elektrikli sobanın devrilmesi nedeniyle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekibi, dumandan etkilenen anne Nazan (34), baba Enis (39) ile 2 yaşındaki ikizler Kaan ve Demir Lamba'yı dışarı çıkardı.

ANNE, BABA VE İKİZLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, anne ve baba ile çocuklardan Kaan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Solunumu duran ve itfaiye ekibinin kalp masajıyla yeniden nefes alan Demir Lamba ise ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapıldı.

İşte yangının çıktığı o ev;