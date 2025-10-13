Haberler

Adana'da Yaban Keçileri Doğada Görüntülendi

Pozantı ilçesinde doğa yürüyüşü yapan Murat Özkan, bir grup yaban keçisiyle karşılaştı ve bu anları fotoğrafladı. Doğanın korunması gerektiğini vurguladı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde bir grup yaban keçisi yiyecek ararken görüntülendi.

Pozantı ve Niğde'nin Ulukışla ilçesi arasındaki Şekerpınarı mevkisinde doğa yürüyüşüne çıkan öğretmen ve fotoğrafçı Murat Özkan, kayalıkların arasındaki patikada ilerlerken bir grup yaban keçisiyle karşılaştı.

Şaşkınlık yaşayan Özkan, fotoğrafladığı keçilerin yiyecek aradığı anları da görüntüledi.

Özkan, keçileri doğal yaşam alanlarında görmenin kendisi için şans olduğunu belirterek, "Doğanın bize sunduğu bu güzellikleri korumak hepimizin görevi." dedi.

Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel
