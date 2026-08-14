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Adana'da Vidanjör Yangınına Soruşturma

Adana'da Vidanjör Yangınına Soruşturma
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Seyhan ilçesinde bir vidanjörde çıkan ve 2 motosiklete sıçrayan yangınla ilgili resen soruşturma başlattı. Yangında vidanjör ve motosikletler kullanılamaz hale gelirken, bazı evlerde de hasar oluştu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, merkez Seyhan ilçesinde vidanjörde çıkan ve 2 motosiklete sıçrayan yangınla ilgili resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, Tellidere Mahallesi 72067 Sokak'ta dün Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) ait vidanjörde çıkan ve 2 motosiklete de sıçrayan yangınla ilgili resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle vidanjör ve 2 motosiklet kullanılamaz hale gelmiş, sokaktaki bazı evlerde de hasar oluşmuştu.

Kaynak: AA
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