Adana'da Vidanjör Yangınına Soruşturma
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Seyhan ilçesinde bir vidanjörde çıkan ve 2 motosiklete sıçrayan yangınla ilgili resen soruşturma başlattı. Yangında vidanjör ve motosikletler kullanılamaz hale gelirken, bazı evlerde de hasar oluştu.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, merkez Seyhan ilçesinde vidanjörde çıkan ve 2 motosiklete sıçrayan yangınla ilgili resen soruşturma başlattı.
Başsavcılık, Tellidere Mahallesi 72067 Sokak'ta dün Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) ait vidanjörde çıkan ve 2 motosiklete de sıçrayan yangınla ilgili resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle vidanjör ve 2 motosiklet kullanılamaz hale gelmiş, sokaktaki bazı evlerde de hasar oluşmuştu.
Kaynak: AA