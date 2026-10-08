Adana'da velayet sahibi baba, eski eşi ve sevgilisinden tehdit iddiasıyla şikayetçi oldu

ADANA'da Mustafa Baysal (34), velayeti kendisinde olan kızı B.B.'yi (5) almak istediğini öne süren eski eşi ve onun sevgilisi tarafından tehdit edildiğini iddia edip şikayetçi oldu. Baysal, "'Sakat bırakacağız, öldüreceğiz' diyerek, tehditler alıyorum. Kızımdan başka kimsem yok, onunla huzur içerisinde yaşamak istiyorum. Yetkililerin bu kişiler hakkında gerekeni yapmasını istiyorum" dedi.

Yüreğir ilçesinde oturan ambalaj ustası Mustafa Baysal, 2020 yılında E.D. (33) ile evlendi. Çiftin bu evlilikten B.B. isimli kızları dünyaya geldi. Evlilikleri sırasında anlaşmazlık yaşayan çift, 2025 yılında boşanmaya karar verdi. Mahkemeye başvuran çift, anlaşmalı olarak boşandı. Hakim, çiftin talebi üzerine B.B.'nin velayetini babası Mustafa Baysal'a verdi. İddiaya göre Baysal, iş için şehir dışına çıktığı sırada B.B.'yi bir süreliğine eski eşine bıraktı. Baysal, eski eşinin başka biriyle yaşadığını öğrenince kızını yeniden yanına aldı. Bu sürecin ardından E.D.'nin, çalıştığı iş yerinin önüne gelerek kendisini tehdit edip, sözlü tacizde bulunduğunu, eski eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen kişinin de bu tehditleri sürdürdüğünü öne süren Baysal, polise giderek şikayetçi oldu.

'SAKAT BIRAKIRIZ' TEHDİDİ

Baysal, kızının bu olaylar nedeniyle travma yaşadığını ve tehditlerin devam ettiğini ileri sürerek, "Kızımın velayeti bendeydi. Şehir dışında işim olduğundan dolayı bir süre annesine emanet ettim. Maddi bütün ihtiyaçlarını karşılıyordum. Eski eşimin evde başka bir kişiyle yaşadığını öğrendikten sonra kızımı almaya gittim. Kızımı aldıktan sonra görme kısıtlaması için başvuruda bulundum. Başvurum kabul edilince tehdit edilmeye başlandım. 'Sakat bırakacağız, seni öldüreceğiz' şeklinde hem eski eşimden hem de sevgilisinden tehditler alıyorum. Eski eşim iş yerime geldi, sevgilisi de evime gelerek tehdit etti. 'Kızı senden alacağız' dediler. Hem çalışmama engel oluyorlar hem de kızıma travma yaşatıyorlar" dedi.

'TEK DERDİM KIZIMLA HUZUR İÇERİSİNDE YAŞAMAK'

Kızıyla huzur içerisinde yaşamak istediğini belirten Baysal, "Kızımdan başka kimsem yok, ondan başka geleceğim yok. Kızımın geleceği güzel olsun diye çabalıyorum. Kızımın okuyup iyi yerlere gelmesini istiyorum, tüm mücadelem onun için. Avukat tutma imkanım da yok. Yetkililerden bu şahıslara gerekenin yapılmasını istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı