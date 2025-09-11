Adana'da Uyuyan Bekçinin Telefonu Yankesicilikle Çalındı
Adana'da bir inşaatın önünde uyuyan bekçinin cep telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalınma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayla ilgili aranan şüpheli, 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla yakalanarak tutuklandı.
Adana'da inşaat önünde uyuyan bekçinin cebindeki telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Merkez Seyhan ilçesi Ulucami Mahallesi'nde yapımı devam eden bir binanın bekçiliğini yapan İsmet A, polise başvurarak cep telefonunun çalındığını bildirdi.
Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olay yerini gösteren güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Ekipler, görüntülerden İsmet A'nın koltukta uyuduğu sırada yanına gelip cebindeki telefonu çalan kişinin "yankesicilik" ve "hırsızlık" suçlarından 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ömer Kumak (55) olduğunu belirledi.
Zanlı, ekiplerin geniş kapsamlı çalışması sonucunda yakalanarak emniyete götürüldü. Zanlının polisteki ifadesinde suçlamayı kabul ettiği, cep telefonunu ise satıp aldığı parayı harcadığını söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin sokaktan geçtiği sırada uyuduğunu fark ettiği bekçinin çantasını kontrol ettiği görülüyor.
Kayıtlarda, zanlının bir süre yanında oturduğu bekçinin cebinden telefonunu alıp bölgeden uzaklaşması yer alıyor.