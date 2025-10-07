Haberler

Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 22 Yıl Hapis İstemi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde çay ocağında uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan M.G. hakkında 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sanığın çay ocağında satmak üzere gizlediği 128,10 gram sentetik uyuşturucu ile yakalandığı belirtiliyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çay ocağında uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bahçeşehir Mahallesi'ndeki çay ocağında uyuşturucu sattığı gerekçesiyle 15 Mayıs'ta tutuklanan M.G. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapsinin talep edildiği iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, M.G'nin poşete gizlediği 128,10 gram sentetik uyuşturucuyu çay ocağına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığı belirtildi.

İş yerinde hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği aktarılan iddianamede, sanığın kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu kaydedildi.

İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen M.G'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
TBMM'de bir ilk: DEM Partililer 'Biji Serok Apo' sloganları attı

TBMM'de bir ilk! Salonda "Biji Serok Apo" sloganları yankılandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boluspor'da Mustafa Er dönemi sona erdi

9 maçta görevine son verildi
Cam suyunu aracın motoruna koyunca olanlar oldu

Cam suyunu aracın motoruna koyunca olanlar oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.