Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 22 Yıl Hapis İstemi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çay ocağında uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bahçeşehir Mahallesi'ndeki çay ocağında uyuşturucu sattığı gerekçesiyle 15 Mayıs'ta tutuklanan M.G. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapsinin talep edildiği iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, M.G'nin poşete gizlediği 128,10 gram sentetik uyuşturucuyu çay ocağına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığı belirtildi.

İş yerinde hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği aktarılan iddianamede, sanığın kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu kaydedildi.

İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen M.G'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.