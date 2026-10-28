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Adana'da uyuşturucu ticareti yapan sanığa 15 yıl hapis ve 150 bin lira ceza verildi

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Adana Seyhan'da uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sırt çantasına gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık, 15 yıl hapis ve 150 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık A.Y. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, 10 Mayıs'ta Atakent Mahallesi'nde gece vakti sırt çantasına gizlediği poşet içindeki 13,18 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu hapı motosikletle yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın, benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Sanığın aynı mahalledeki evinde hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini kaydeden savcı, A.Y'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık A.Y. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, "Uyuşturucu ticareti yapmadım. Mütalaayı kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA
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