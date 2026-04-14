Adana'da 30 kilo 610 gram esrar bulunan otomobildeki 2 sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Adana'nın Seyhan ilçesinde otomobilin bagajında ele geçirilen 30 kilo 610 gram esrar nedeniyle tutuklu yargılanan iki sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 60 bin lira para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıkların tutukluluğunun devamına karar verdi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin bagajında 30 kilo 610 gram esrar ele geçirilmesiyle ilgili tutuklu yargılanan 2 sanık, 12 yıl 6'şar ay hapis ve 60'şar bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar C.K. ve E.E. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 2 Nisan 2025'te Ova Mahallesi'nde E.E. idaresindeki otomobili durdurduğunu anlattı.

C.K.'nın da bulunduğu aracın bagajındaki kolilerde 30 kilo 610 gram esrar ele geçirildiğini belirten savcı, uyuşturucu paketlerinde parmak izleri tespit edilen sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanıklar ise haklarındaki suçlamayı reddetti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis ve 60'şar bin lira para cezasına çarptırdığı C.K. ve E.E.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası

Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
İsrail okul yollarını kapattı, küçük çocuk gözyaşlarına boğuldu

Boğaz düğümleyen görüntü
Test sonucu pozitif çıkan Emir Can İğrek’ten ilk sözler

Test sonucu pozitif çıkan Emir Can İğrek’ten ilk sözler
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor

Ajanslar son dakika koduyla geçti! Düşmanlar yeniden masaya oturuyor
Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var

Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var
İsrail okul yollarını kapattı, küçük çocuk gözyaşlarına boğuldu

Boğaz düğümleyen görüntü
Didem Ceran’dan Atilla Taş’a tepki: Dalga geçiyor ama izleyemiyorum

Atilla Taş’a tepki: Dalga geçiyor ama izleyemiyorum
6 Milyon Dolarlık Şok İddia! Sophie Rain: Charlie Kirk ölmeden önce gönderdi

Bu kez ölen birini ifşaladı