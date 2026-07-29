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Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinin damındaki brikete gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinin damındaki brikete gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık H.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, H.K'nin 6 Mayıs 2025'te Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evinin damında brikete gizlediği 14,11 gram sentetik uyuşturucu ve 5 uyuşturucu hapı otomobille yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Sanığın ikametinde hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini anlatan savcı, H.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

H.K. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA
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