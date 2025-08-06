Adana'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 4 Gözaltı

Adana'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 4 Gözaltı
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Adana'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan uyuşturucu ticareti şüphelisi Deniz Ç. otomobiliyle sivil polis aracına çarparak yakalandı. Operasyon sırasında, Deniz Ç.'nin kaldığı dairede yapılan aramada 68 gram metamfetamin, 500 gram amfetamin ve 9 uyuşturucu hap ele geçirildi.

ADANA'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan uyuşturucu ticareti şüphelisi Deniz Ç. (21), kaçarken otomobiliyle sivil polis aracına çarpınca yakalandı. Önceden izlemeye alınan şüphelinin kaldığı dairede yapılan aramada uyuşturucu maddeler ele geçirildi, burada bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Toros Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Apartmanı izlemeye alan ekipler, 2 Ağustos'ta şüpheli Deniz Ç.'nin daireye girdiğini tespit etti. Bir süre sonra apartmandan çıkarak otomobiline binen Deniz Ç., polisin 'Dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Ekibin takip ettiği Deniz Ç., caddeye çıktığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip, sivil polis otomobiline çarparak durdu. Araçtan inen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu sırada apartman dairesine operasyon düzenleyen ekipler, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan aranan Abdullah H. ve Ömer Ö. ile Uğurcan T. ve Sıla K.'yi gözaltına aldı. Dairede yapılan aramada 68 gram metamfetamin, 500 gram uyuşturucu madde üretmeye yarayacak miktarda amfetamin, 9 uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdullah H. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, Ömer Ö. adli kontrol şartı, diğer 3'ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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