Adana'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla tutuklanan 3 sanığa dava açıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde metruk evde sentetik uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle tutuklanan 3 sanık hakkında dava açıldı.

Yeşilyurt Mahallesi'ndeki metruk evde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 22 Nisan'da tutuklanan C.S, O.F. ve S.O. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede, ihbar üzerine polis ekiplerince adrese düzenlenen operasyonda C.S. ve O.F'nin, poşete gizledikleri 69,12 gram sentetik uyuşturucuyu yanlarına gelen 2 kişiye satarken, S.O'nun da bu sırada gözcülük yaparken yakalandıkları belirtildi.

Metruk evde halı içine gizlenmiş 11,82 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği ifade edilen iddianemede, sanıkların cep telefonlarında da uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmaların bulunduğu anlatıldı.

Sanıkların, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10'ar yıldan az olmamak üzere hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA