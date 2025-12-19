Haberler

Adana'da internet üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa dava açıldı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde internet üzerinden uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla tutuklanan M.K. hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor. M.K., uyuşturucu ticareti yapma suçlamasıyla yargılanacak.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, internet üzerinden uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Güzelevler Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 Ağustos'ta tutuklanan M.K. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, polis ekiplerinin internet tabanlı programlar kullanarak uyuşturucu madde kullanıcılarına sipariş usulü uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine M.K'yi takibe aldığı belirtildi.

Çalışmalar kapsamında M.K'nin poşet içine gizlediği 16 uyuşturucu hapı, otomobille yanına gelen Y.K'ye satarken yakalandığı ifade edilen iddianamede, sanığın üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1700 lira, evinde de hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi bulunduğu anlatıldı.

Sanığın kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu, cep telefonunda uyuşturucu siparişi aldığına dair yazışmalar tespit edildiği ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı kaydedilen iddianamede, M.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

