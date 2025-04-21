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Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda 67 Zanlı Gözaltına Alındı

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Adana'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 67 zanlıdan 52'si tutuklandı. Emniyet güçleri, çok sayıda ev ve iş yerinde yaptığı aramalarda büyük miktarda uyuşturucu ele geçirdi.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 67 zanlıdan 52'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 13-19 Nisan'da çok sayıda ev ve iş yerinde arama yaptı.

Aramalarda 7 kilo 361 gram sentetik uyuşturucu, 10 bin 940 uyuşturucu etkili hap, 2 bin 611 uyuşturucu hap, 2 kilo 173 gram kokain, 4 kilo 311 gram esrar, 102 gram eroin, 178 kök Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirildi.

Polis kamerasınca kaydedilen operasyonlarda 67 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 52'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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