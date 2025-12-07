Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı
İmamoğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 28,82 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 2 eve operasyon düzenledi.
Adreslerde 28,82 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel