Haberler

Adana'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Adana'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan A.G. ve E.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti, temini ve kullanımını önlemeye yönelik çalışmalarını sürdüren emniyet güçleri, A.G. ve E.K.'yi takibe aldı. Savcılığın iki şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından harekete geçen polis, şüphelilerin evlerine baskın düzenledi. ?A.G.'nin evinde yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği, 21 adet fişek, 1 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu çoğaltımında kullanıldığı değerlendirilen 2 adet aseton ve toplam 97,79 gram kannobinoid maddesi ele geçirildi. ?E.K.'nin evinde yapılan aramalarda ise 32 adet sentetik ecza, kannobinoid yapımında kullanılan 0.97 gram hammadde ve 27.91 gram kannobinoid maddesi bulundu. ?Gözaltına alınan A.G. ve E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İmamoğlu Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 2 şüpheli, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutukladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Şara, Barzani'yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır

Gerilim tırmanırken Barzani'yi aradı! Verdiği mesaj dikkat çekici
'Son mesajım' deyip, intihar edeceğini açıkladı

"Son mesajım" deyip intihar edeceğini açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
Kumar yüzünden canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi

Canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi
Profesör Doktor Mehmet Özkan: Maduro tek bir şartla özgürlüğüne kavuşabiir

Profesör Doktor Mehmet Özkan: Maduro tek şartla özgürlüğe kavuşabilir
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası

Bomba transfer iddiası
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı