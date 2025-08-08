Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, B.A. isimli şüphelinin evinde gizlenmiş 363 adet uyuşturucu içerikli hap bulundu. 6 şüpheliden 5'i tutuklanırken, B.A. hapları baş ağrısından dolayı kullandığını iddia etti.

ADANA'da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden B.A.'nın (32) evinin banyosunda tavan arasına gizlenmiş reçeteye tabi 363 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi. İfadesinde, "Hapları baş ağrımdan dolayı içiyorum" diyen B.A.'nın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı teknik ve fiziki takiple 6 şüphelinin kimliğini tespit etti. Operasyon için harekete geçen polis, Yüreğir ilçesi Dervişler, Dede Korkut ve Yeşil Bağlar mahallelerinde belirlenen 5 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda B.A., M.T., S.A., M.N., İ.K. ile D.K. gözaltına alındı. Ekiplerin adreslerde yapılan aramalarında, reçeteye tabi 363 uyuşturucu içerikli hap, 25 kök Hint keneviri, 100 gram bonzai, 25 gram metamfetamin, 50 gram amfetamin, 175 gram esrar ile 5 hassas terazi ele geçirildi.

İDDİALARI KABUL ETMEDİLER

Operasyon kapsamında gözaltına alınan B.A.'nın evindeki uyuşturucu haplar, banyonun tavan arasına gizlenmiş halde bulundu. Sorguya alınan şüphelilerden B.A., hapların satışını yapmadığını öne sürerek, "Yıllardır şiddetli baş ağrısı yaşıyorum. Bir teşhis konulamadı. Hapları da baş ağrımdan dolayı içiyorum" dedi. Diğer şüpheliler ise uyuşturucu madde satmadıklarını, kendilerinin kullandıklarını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A., M.T., S.A., M.N. ile İ.K. tutuklandı, D.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı

Korkulan oldu! Skandal karar sonrası İsrail ilk adımı attı
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına Türkiye'den ilk tepki

Türkiye'den kanlı planı onaylayan İsrail'e ilk tepki
Bir gecede cahil kalan şehzade, diplomasını 29 dakikada almış

Bir gecede cahil kalan şehzade, diplomasını 29 dakikada almış
Berk Oktay'a taciz suçlaması! Tuğçe Aral ismini verdi, Oktan'ın avukatından açıklama gecikmedi

"Yatak fantezilerini anlatıyor" demişti! Taciz iddialarına jet yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altının gramı rekora koşuyor! İşte yükselişin nedeni

Altının gramı rekora koşuyor! İşte yükselişin nedeni
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.