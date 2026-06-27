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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 58 zanlı tutuklandı

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Adana'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 70 şüpheliden 58'i tutuklandı, 12'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 70 şüpheliden 58'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler planlı çalışma kapsamında belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 70 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 58'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Salim Taş
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