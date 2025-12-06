Haberler

Adana'da uyuşturucu operasyonu; 6 tutuklama

Güncelleme:
Adana'da narkotik polisi, kırmızı reçeteyle satılan 'Pregabalin' maddesinin uyuşturucu hap haline getirildiği bir tesise operasyon düzenledi. 262 bin 473 uyuşturucu hap ve 883 kg etken madde ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı, 6'sı tutuklandı.

ADANA'da narkotik polisi, 'Pregabalin' maddesini kırmızı reçeteyle satılan uyuşturucu etkili hapa dönüştürüldüğü belirlenen tesise operasyon düzenledi. Tesiste 262 bin 473 uyuşturucu hap ile 3 milyon hap elde edilebilecek 883 kilo 500 gram etken madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde, boş depo görünümündeki tesiste 'Pregabalin' maddesinin, piyasada kırmızı reçeteyle satılan uyuşturucu içerikli hapa dönüştürüldüğünü belirledi. Teknik ve fiziki takip başlatan polis ekipleri, uyuşturucu hapların nakliye aşamasında olduğunu belirleyip, 8 şüphelinin kimliğini deşifre etti. Operasyon başlatan ekipler, 'dönüştürme tesisi' olarak kullanılan tesise baskın yaptı. Tesis ve bağlantılı 2 iş yeri ve 2 araçta arama yapan ekipler, 262 bin 473 uyuşturucu hap ve 883 kilo 500 gram Pregabalin ele geçirdi. Ekipler, ayrıca uyuşturucu hapa dönüştürmede kullanılan 7 makine, 25 kilo katkı maddesi, 972 bin boş kapsül ile çok sayıda kutu ve ambalaja da el koydu. Adreslerine eş zamanlı baskın yapılan şüpheliler E.A. (34), A.A. (40), Ö.B. (32), M.G. (20), İ.Y. (34), T.A. (32), İ.K. (51) ve Ö.İ. (28) gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, İ.K. ve T.A. ise ev hapsi cezasıyla serbest bırakıldı.

3 MİLYONA YAKIN HAP ELDE EDİLECEKTİ

Öte yandan, tesiste ele geçirilen etken madde ve malzemelerden ise yaklaşık 3 milyon uyuşturucu ve uyarıcı etki gösteren hap elde edilebileceği, operasyonla bunun önüne geçildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
