Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı
Adana'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yapılan çalışmalar sonucu bir araçta 1120 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İmamoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir araçta uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İmamoğlu ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada, bin 120 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel