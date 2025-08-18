Adana'da uçuruma yuvarlanan otomobilde 5 kişi hayatını kaybetti

Adana'da uçuruma yuvarlanan otomobilde 5 kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde bir otomobilin 70 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

OTOMOBİL 70 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDI

Engin Eldaş'ın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, ilçenin kırsal kesimindeki Marankeçili mevkisinde yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) sevk edildi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Uçuruma inen ekipler, araçtaki sürücü ile Fatma Eldaş, Selvihan Balta, Duygu Yılmaz ve Defne Yılmaz'ın (4) yaşamını yitirdiğini belirledi. Ekiplerin bölgedeki incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
