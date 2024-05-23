Adana'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında "Atıksız Mutfak" temasıyla hazırlanan yemekler sergilendi.

Yüreğir Kaymakamlığı ile ve Kültür ve Turizm Müdürlüğünün işbirliğiyle Yüreğir Millet Bahçesi'nde "Atıksız Mutfak" temalı program düzenlendi.

Yöresel yemeklerin yer aldığı etkinlikte ayrıca "Atıksız Mutfak" temasıyla yapılmış patlıcan kabuklu köfte, yumurta kabuklu kek, nohut kabuğundan hazırlanmış reçel gibi lezzetler sunuldu.

Vali Yavuz Selim Köşger, programda, Adana'nın gastronomi anlamında Türkiye'de öne çıkan şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Programın çok önemli ve anlamlı ifade eden Köşger, "Bizim mutfağımızda evvelden beri zaten sıfır atıkla çalışan bir mutfak. Biz de israf olmaz, hiçbir şey atılmaz en iyi şekilde değerlendirilir. Yani bunun birçok örnekleri var." dedi.

Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu da "Atıksız Mutfak" temalı yemeklerin Halk Eğitim Merkezlerindeki usta öğreticiler tarafından hazırlandığını belirtti.

Konuşmaların ardından Vali Köşger ve katılımcılar hazırlanan stantları gezdi, "Atıksız Mutfak" temasıyla hazırlanan yemeklerin tadına baktı.