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Işığa yakalanmamak için gaza basmıştı! 22 yaşındaki İrem'i hayattan koparan sürücü serbest bırakıldı

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Adana'da, sürücü Ramazan Kılınç, 30 Mart günü otomobiliyle kırmızı ışığa yakalanmamak için sarıda geçip, yolun karşısına geçmeye çalışan İrem Alper'e çarparak ölümüne, ablası Gizem Alper'in de yaralanmasına neden olmuştu. Mahkeme, Kılınç'ı 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıp, yurt dışına çıkış yasağı ile tahliyesine karar verdi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan İrem Alper'e çarparak ölümüne, ablası Gizem Alper'in de yaralanmasına neden olan sürücünün aldığı ceza belli oldu.

22 YAŞINDAKİ GENÇ KIZIN FECİ SONU

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 30 Mart'ta Girne Bulvarı Asri Mezarlık yakınlarında kırmızı ışığa yakalanmamak için hızla sarı ışıkta geçen Ramazan Kılınç idaresindeki otomobilin, yolun karşına geçmeye çalışan 22 yaşındaki İrem Alper ile 24 yaşındaki ablası Gizem Alper'e çarptığını, kazada İrem Alper'in hayatını kaybettiğini, ablasının da yaralandığını belirtti.

HER İKİ TARAFTA "ASLİ KUSURLU"

Savcı, ayrıca İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinden tarafların kusur durumuyla ilgili hazırlanan raporda, sürücü Ramazan Kılınç'ın trafik lambalarına geldiğinde sarı ışığın kırmızıya döneceği sırada durmayıp İrem ve Gizem Alper'e çarpması ve hızının kaza anında yüksek olması, ölen İrem Alper ve yaralanan ablası Gizem Alper'in ise yaya yolundan geçmedikleri gerekçesiyle her iki tarafın "Asli kusurlu" olduğunu bildirerek, sanığın "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

5 YIL HAPİS CEZASININ ARDINDAN TAHLİYE KARARI

Savunması alınan sanık Ramazan Kılınç, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, tahliyesi ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan sanık Ramazan Kılınç'ı 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıp, yurt dışına çıkış yasağı ile tahliyesine karar verdi. Heyet ayrıca sanığın ehliyetinin 2 yıl süreyle alıkonulmasını da kararlaştırdı.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (5)

Üveys Uyanık:

kaza her inssnin basina gelebilir ama daha dikatli olmakta fayda var kadin nekadar kusurluysa sürücü 10 kat suçludur sonuçta yavaş gitmesi lazimdi

19
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Şafak Topçu:

maalesef ülke durumun da doğru karar sarı da duran kaç kişi var herkes geçiyor sarı görüp yakalanmamak için herkes hızlanıyor tamamen kırmızıya yanmasını beklemeyip kendisine yeşil yanmayan yaya da kusurlu

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Ramazan Karakuş:

Doğru karar

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Mehmet Kocaoğlu:

Bu ülkede insan değeri bu kadar

6
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Kadir Tokay:

Her suçlunun gıpta ettiği tek ülke Türkiye.

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