Arkadaşının öldüğü kazada ağır yaralanan ehliyetsiz sürücü kurtarılamadı

Güncelleme:
Adana'da ehliyetsiz sürücü Çınar Kazan, arkadaşı Bünyamin Serin'in hayatını kaybettiği kazada ağır yaralandı ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazanın detayları ve soruşturma sürüyor.

ADANA'da arkadaşı Bünyamin Serin'in (15) hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan ehliyetsiz sürücü Çınar Kazan (14), tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Kaza, 4 Aralık'ta saat 20.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Çınar Kazan yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki çöp konteynerine ardından park halindeki kamyonete ve 2 katlı müstakil evin duvarına çarptı. Kazada demir yığınına dönen otomobilde sıkışan sürücü Çınar Kazan ile yanındaki arkadaşı Bünyamin Serin, itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. Bünyamin Serin'in hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı Çınar Kazan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Kazan, bugün hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
