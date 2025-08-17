Adana'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 01 AFB 719 plakalı otomobil ile 01 AGP 18 plakalı hafif ticari araç, Meydan Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
