Adana'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Adana'nın Seyhan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 19 yaşındaki Hasan Ayrasiz hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Seyhan ilçesi Camuzcu-Karayusuflu mahalleleri arasında, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 01 BAK 994 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.
Kazada hafif ticari araçta bulunan Hasan Ayrasiz (19) yaşamını yitirdi, aynı araçtaki 1 kişi yaralandı.
Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel