Adana'da trafik denetimi yapıldı
Adana'da polis ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.
Adana'da polis ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi İstasyon Meydanı'nda trafik uygulaması yaptı.
Polis ekipleri 182 aracı durdurarak sürücülerin belgelerini inceledi ve alkol testi uyguladı.
Denetimlerde 2 araç trafikten men edildi.
Ayrıca ekipler, çeşitli ihlallerden 42 aracın sürücüsüne para cezası uyguladı.
Kaynak: AA