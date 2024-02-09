Adana'da torbacılara operasyon: 6 tutuklama

ADANA'da polis ekiplerinin 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarının yakalanması için 'Narkogüç-48' operasyonu kapsamında çalışma başlattı. Belirlenen 21 adrese yapılan baskında 16 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 2 bin 10 uyuşturucu hap, 1 kilo 300 gram esrar, 0,68 gram eroin, 42 gram sentetik kannabinoid, 0,57 gram metamfetamin, 6 kök Hint keneviri, 3 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken 10 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.