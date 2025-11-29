Adana'da 'Toprağa Saygı' Yürüyüşü Gerçekleştirildi
TEMA Vakfı üyeleri, Erozyonla Mücadele Haftası kapsamında Adana'da 'Toprağa Saygı' yürüyüşü yaptı. Yürüyüşte 'Toprak yoksa su yok, su yoksa gıda yok' sloganları atıldı.
Adana'da TEMA Vakfı üyelerince 17-30 Kasım Erozyonla Mücadele Haftası kapsamında "Toprağa Saygı" yürüyüşü gerçekleştirildi.
Merkez Seyhan ilçesi Cevat Yurdakul Caddesi Kasım Gülek Köprüsü'nde toplanan grup, ellerinde dövizlerle İstasyon Meydanı'na kadar yürüdü.
Grup, burada "Toprak yoksa su yok, su yoksa gıda yok" sloganları attı.
Daha sonra TEMA Vakfı Adana İl Temsilcisi Özlem Tümenbatur, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç'ın konuşma metnini okudu.
Kaynak: AA / Ahmet Kaan Temel - Güncel