Havalı korna kullandığı anlaşılınca kesilen cezaya öfkelenip, defalarca kornaya basarak uzaklaştı

ADANA'da işlek cadde ve meydanlarda gereksiz korna kullanan, emniyet kemeri takmayan ve direksiyon başında cep telefonuyla konuştuğu belirlenen 55 dolmuş ve otobüs şoförüne 83 bin lira para cezası kesildi. Sürücülerden biri aracında havalı korna olmadığını öne sürse de kornaya basınca gerçek ortaya çıktı. Yazılan cezaya öfkelenen sürücü, aracına binip, defalarca kornaya basarak bölgeden uzaklaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentin işlek cadde ve meydanlarında gereksiz korna kullanan, emniyet kemeri takmayan ve direksiyon başında cep telefonuyla konuşan toplu taşıma araçlarına yönelik uygulama başlattı. Trafiğin yoğun olduğu Abidinpaşa, Sefa Özler ve Ulus caddelerinde konuşlanan sivil ekipler, kurallara uymayan otobüs ve dolmuş şoförlerini tespit etti. Uygulama kapsamında 55 araç, ihlallerin tespit edildiği noktanın ilerisinde polis tarafından durduruldu. Bazı sürücüler polise itiraz ederek cezadan kurtulmaya çalıştı. Bu sırada zaman zaman tansiyon yükseldi.

'BAŞKA BİR ARAÇ SIKIŞTIRINCA MECBUREN KORNAYA BASTI'

Ceza kesilen dolmuş sürücülerinden biri aracında havalı korna olmadığını öne sürdü. Polisin isteğiyle kornaya basan sürücünün minibüsünde, havalı korna bulunduğu tespit edildi. Bu sırada araçtan inen yolculardan biri, "Başka bir araç sıkıştırınca mecburen kornaya bastı. Dolmuş kaldırıma çıkacaktı" diyerek sürücüyü savundu. Sürücü ise yazılan cezaya öfkelenip, defalarca kornaya basarak hızla bölgeden uzaklaştı.

Uygulamada ceza uygulanan başka bir sürücü ise basın mensuplarına tepki gösterdi. Diğer bir sürücü de "Ortada hiçbir şey yokken 1000 lira ceza kesildi. Keyfi ceza kesiliyor" dedi.

Yaklaşık 2 saat süren uygulamanın sonunda gürültü kirliliğine neden olan, emniyet kemeri takmayan ve direksiyon başında cep telefonuyla konuştuğu belirlenen 55 sürücüye 83 bin lira idari para cezası uygulandı.