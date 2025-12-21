Feke ilçesinde köy tipi afet konutlarının yapımı sürüyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik Adana'nın Feke ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilen 21 köy tipi afet konutunun yapımında sona yaklaşıldığı bildirildi.
Adana'nın Feke ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yaptırılan 21 köy tipi afet konutunun inşası devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için Yeşildüşmüş Mahallesi'nde hayata geçirilen projede sona yaklaşıldı.
Proje kapsamında inşası süren 21 köy tipi afet konutunun kısa sürede tamamlanıp hak sahiplerine verilmesi planlanıyor.
