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Adana'da termometreler 22 dereceyi gösterdi

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Türkiye genelinde son yılların en sıcak ve kurak kış mevsimi yaşanırken Adana'da bugün termometreler 22 dereceyi gösterdi. Sıcak havalardan dert yanan vatandaşlar, "Yağmura hasret kaldık" dedi.

Ülke genelinde olduğu gibi Adana'da da uzun süredir yağmur ve kar yağışı bu kış etkili olmadı. Yağış azlığı nedeniyle barajlardaki su seviyeleri ise düştü. Adana'da Ocak ayının son günlerinde hava sıcaklığı 20 derecenin üzerine çıktı. Kentte bugün termometreler 22 dereceyi gösterdi.

Adana'da termometreler 22 dereceyi gösterdi

Yazı yaşayan vatandaşlar, sıcak havayı görünce çocuklarıyla birlikte parkları doldurdu. Ülke genelinde görülen sıcak hava, düşük yağmur ve kar yağışı hem zirai üreticileri hem de vatandaşları endişelendirmeye başladı.

Adana'da termometreler 22 dereceyi gösterdi

Atatürk Parkı'na yürüyüş yapan Şükran Üğütmen, çok üzüldüğünü ifade ederek, "Yağmur istiyor her yer ama maalesef bahar da değil yaz. Nasıl geçecek böyle bilmiyorum. Yağmura hasret kaldık. Daha önce böyle bir kış geçirmedik. Yağmursuz bu sıcakta, 20 derecede hiç olmayacak bir şey" dedi.

Adana'da termometreler 22 dereceyi gösterdi

Arkadaşlarıyla parkta gelen Hacı Ömer Koç ise, "Ocak ayındaki havayı görüyorsunuz çok sıcak. Yağmurlara hasret kaldık. Soğuğu özledik. Ocak ayında yağmur yağması lazım ama havalar sıcak gidiyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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