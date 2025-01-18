Adana'da Tefecilik ve Kumar Operasyonu: 5 Gözaltı

Adana'da tefecilik yaptığı ve kumar oynattığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptığı ve kumar oynattığı öne sürülen kişilere yönelik merkez Seyhan ilçesindeki bir ikamet ve iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 23 milyon lira tutarında 23 senet, 4 tapu, pompalı tüfek, 15 kartuş, 648 tombala kartı ele geçirildi.

Polis ekipleri, tefecilik yaptığı, kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı iddiasıyla 5 şüpheliyi gözaltına aldı.