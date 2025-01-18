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Adana'da Tefecilik ve Kumar Operasyonu: 5 Gözaltı

Adana'da Tefecilik ve Kumar Operasyonu: 5 Gözaltı
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Adana Seyhan'da tefecilik ve kumar oynatma iddialarıyla gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 23 milyon lira değerinde senet, tapu, pompalı tüfek ve tombala kartları ele geçirildi.

Adana'da tefecilik yaptığı ve kumar oynattığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptığı ve kumar oynattığı öne sürülen kişilere yönelik merkez Seyhan ilçesindeki bir ikamet ve iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 23 milyon lira tutarında 23 senet, 4 tapu, pompalı tüfek, 15 kartuş, 648 tombala kartı ele geçirildi.

Polis ekipleri, tefecilik yaptığı, kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı iddiasıyla 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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