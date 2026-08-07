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Taziyeevinde tabanca tehdidi: Bir gözaltı

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- Olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde taziyeevinde husumetli olduğu kişilere tabanca doğrultan şüpheli gözaltına alındı.

Belediye Evleri Mahallesi'ndeki bir taziyeevine giden B.Y, burada husumetli olduğu kişilerle karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışmada B.Y, belinden çıkardığı tabancayı husumetlilerine doğrulttu.

Çevresindekilerin müdahale ettiği zanlı, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, şüpheliyi taziyeevine yakın bir noktada gözaltına aldı.

Öte yandan, olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA
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