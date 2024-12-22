Adana'da Tavuk Çiftliği Deposunda Yangın
Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan bir tavuk çiftliği deposunda çıkan yangında hasar meydana geldi. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tavuk çiftliği deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.
Yenidam Mahallesi'ndeki tavuk çiftliği deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın depoda hasara neden oldu.
Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel