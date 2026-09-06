Engelli bireyi darbeden şüpheliye adli kontrol

Adana'nın Kozan ilçesinde tartıştığı engelli bireyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Feke Caddesi'nde, otomobilinden inen C.D. henüz öğrenilemeyen bir nedenle işitme engelli M.S. ile tartıştı.

Bu sırada, C.D'nin darbettiği M.S. yüzünün çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin müdahalesinin ardından şüpheli C.D. olay yerinden uzaklaştı.

Daha sonra evine dönen M.S'nin yüzündeki şişlikleri gören ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Şüpheli C.D. ekiplerce gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA