Adana'da Tarihi Binanın Çatısı Çöktü, Cadde Kapatıldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan tarihi bir binanın çatısında meydana gelen kısmi çökme sonucu cadde kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Bölgedeki esnaf, binanın çevreye tehlike oluşturduğunu ve acil önlem alınması gerektiğini belirtti.

ADANA'da tarihi binanın çatısının bir bölümü çöktü, cadde kısa süreli trafiğe kapatılıp risk oluşturan parçaları söküldü. Bölge esnafı, binanın çevrede oturanlar için tehlikeli olduğunu belirterek önlem alınmasını istedi.

Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Yeşilay Caddesi'nde meydana geldi. Caddede bulunan tarihi bir binanın çatısında kısmi çökme oldu. Durumu fark eden esnafın ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 'Tescilli Taşınmaz Kültür Varlığı' listesinde yer alan binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak, caddenin büyük bölümünü trafiğe kapattı. Çatı kısmında risk oluşturan parçalar ekipler tarafından kontrollü şekilde sökülerek indirildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından güvenlik önlemleri kaldırıldı ve cadde yeniden trafiğe açıldı.

Bölgede çay ocağı işleten Atilla Ataş (53), "Buradaki bina çok tehlikeli, 25 yıldır burada yaşıyorum, sürekli ufak ufak taş parçaları düşüyordu. Geçtiğimiz sene benim aracımın camına taş düşerek camı kırıldı. Çocuklarımız buradan geçemiyor, can güvenlikleri tehlike altında. Sabah çatıdan düşen parçalar buradaki sacın üzerine düştü, daha sonra belediye yetkilileri temizleyip götürdü. Belediye yetkilileri 25 senedir gelip fotoğraf çekip gidiyor. Bu binanın yapılması gerekiyor, illa birinin ölmesi mi gerekiyor?" dedi.

