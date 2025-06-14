Adana'da Takla Atan Otomobilde 3 Yaralı
Kozan ilçesinde Ferhatlı Mahallesi'nde bir otomobilin takla atması sonucu sürücü ve iki yolcu yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Ferhatlı Mahallesi'nde Yakup A'nın kullandığı 01 RZ 612 plakalı otomobil takla attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza sonrası tavanının ayrıldığı görülen araçta sıkışan sürücü ile Miyase İ. ve Elif A, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel