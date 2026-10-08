Adana'da TAG Otoyolu'nda alev alan TIR'ın yangını söndürüldü, kullanılamaz hale geldi

Adana'da TAG Otoyolu'nda alev alan TIR'ın yangını söndürüldü, kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da sabah saatlerinde TAG Otoyolu'nda seyir halindeki TIR alev aldı. Şoförünün emniyet şeridinde durdurduğu TIR'da yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; araç kullanılamaz hale geldi ve çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.
ADANA'da otoyolda seyir halindeyken alev alan TIR, yanarak kullanılamaz hale geldi.
Sabah saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halindeki TIR, alev alıp yanmaya başladı. Şoförünün durumu fark edip, emniyet şeridinde durdurduğu TIR, kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı