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Adana'da tabancayla eski eşini öldürüp oğlunu ağır yaralayan kişi intihar etti

Adana'da tabancayla eski eşini öldürüp oğlunu ağır yaralayan kişi intihar etti
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde eski eşini tabancayla öldüren, oğlunu da ağır yaralayan kişi aynı silahla intihar etti.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde eski eşini tabancayla öldüren, oğlunu da ağır yaralayan kişi aynı silahla intihar etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Enes D. (52) ile Kezban K. (49) 1,5 ay önce boşandı.

Enes D, bir süredir ablası Nermin K'nin Namık Kemal Mahallesi'ndeki evinde kalan eski eşi Kezban K. ile konuşmak için Adana'ya geldi.

Evde çıkan tartışmanın ardından Kezban K. ve oğlu Yağız Ege D'ye (13) tabancayla ateş eden Enes D, daha sonra aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kezban K. ve Enes D'nin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Yağız Ege'yi Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: AA
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