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Yol Verme Kavgası El Testeresiyle Tehdide Ulaştı

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Adana'nın Sarıçam ilçesinde trafikte yol verme yüzünden iki sürücü kavga etti. İddiaya göre M.A.K, A.H.Ş'yi darp edip el testeresiyle tehdit etti. İki taraf da birbirinden şikayetçi oldu; kavga anı araç kamerasına yansıdı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde trafikte iki sürücü arasında çıkan yol verme kavgası araç kamerasınca görüntülendi.

Gültepe Mahallesi'nde sürücüler A.H.Ş. (40) ile M.A.K. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

İddiaya göre M.A.K, darbettiği A.H.Ş'yi aracının bagajından aldığı el testeresiyle tehdit etti.

Polis merkezine giden A.H.Ş, "darbedildiği, tehdit ve hakarete uğradığı" iddiasıyla M.A.K'den şikayetçi oldu. M.A.K. de A.H.Ş'nin "kendisine hakaret ve küfür ettiğini" öne sürerek şikayette bulundu.

Tartışma anı ve M.A.K'nin el testeresiyle A.H.Ş'nin üzerine yürümesi araç kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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