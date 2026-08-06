Yol Verme Kavgası El Testeresiyle Tehdide Ulaştı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde trafikte iki sürücü arasında çıkan yol verme kavgası araç kamerasınca görüntülendi.

Gültepe Mahallesi'nde sürücüler A.H.Ş. (40) ile M.A.K. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

İddiaya göre M.A.K, darbettiği A.H.Ş'yi aracının bagajından aldığı el testeresiyle tehdit etti.

Polis merkezine giden A.H.Ş, "darbedildiği, tehdit ve hakarete uğradığı" iddiasıyla M.A.K'den şikayetçi oldu. M.A.K. de A.H.Ş'nin "kendisine hakaret ve küfür ettiğini" öne sürerek şikayette bulundu.

Tartışma anı ve M.A.K'nin el testeresiyle A.H.Ş'nin üzerine yürümesi araç kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA