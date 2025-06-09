Adana'da Sulama Kanalında Boğulma Tehlikesi: 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Adana'da Sulama Kanalında Boğulma Tehlikesi: 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde serinlemek amacıyla girdiği sulama kanalında kaybolan 15 yaşındaki Yunus Emre Öztürk, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Aile bireyleri olay yerinde büyük bir üzüntü yaşadı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Öztürk, serinlemek için İsmailiye Mahallesi'ndeki sulama kanalına girdi.

Bir süre sonra Öztürk akıntıya kapılarak kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, kayıp çocuğu bulmak için kanalda arama çalışması başlattı.

Yapılan aramalar sonucunda olay yerine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan Akarcalı Mahallesi yakınında kayıp gence ulaşıldı.

Sudan çıkartılan ve hayati tehlikesi bulunan Öztürk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öztürk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun annesi ve yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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