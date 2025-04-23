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Adana'da Sulama Kanalına Düşen Tırın Sürücüsü Kurtarıldı

Adana'da Sulama Kanalına Düşen Tırın Sürücüsü Kurtarıldı
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen asfalt yüklü tırın sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşen asfalt yüklü tırın sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Levent Mahallesi Sümbül Caddesi'nde, asfalt yüklü tır kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, can yeleği giydirdikleri sürücüyü ucuna halat bağlı can simidiyle kıyıya çıkardı.

Yaralı sürücü, kontrol amacıyla ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
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