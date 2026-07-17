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Sulama kanalına düşen 2 kardeş öldü

Sulama kanalına düşen 2 kardeş öldü
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Adana'nın Seyhan ilçesinde sulama kanalına düşen İlyas Ege Bolat (10) ve Miraç Bolat (7) kardeşler yaşamını yitirdi. Cenazeleri otopsinin ardından defnedilmek üzere Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.

ADANA'da sulama kanalına düştüğü belirtilen İlyas Ege Bolat (10) ile kardeşi Miraç Bolat (7) yaşamını yitirdi. Bolat kardeşlerin cenazesi, yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesindeki Büyükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. Sulama kanalı kenarında yürüyen İlyas Ege Bolat ile Miraç Bolat kardeşler, iddiaya göre dengesini kaybedip suya düştü. Bolat kardeşlerin akıntıda sürüklendiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan çocukların yaşamını yitirdiği belirlendi.

İlyas Ege Bolat ile Miraç Bolat kardeşlerin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Yakınları tarafından bugün teslim alınan Bolat kardeşlerin cenazeleri defnedilmek üzere Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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