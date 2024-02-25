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Adana'da Şubat Ayında Bahar Havası

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Adana'da Şubat ayının sonunda termometreler 23 dereceyi gösterdi, bahar havasını gören vatandaşlar parklara alanlara akın etti.

Adana'da termometreler 23 dereceyi gösterdi

ADANA - Adana'da Şubat ayının sonunda termometreler 23 dereceyi gösterdi, bahar havasını gören vatandaşlar parklara alanlara akın etti.

Adana'da Şubat ayında Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığı 23 dereceyi buldu. Kentteki park ve bahçelerde yer alan termometrelerde de 23 dereceyi gösterdi. Şubat ayının sonunda bahar havasının yaşandığı Adana'da vatandaşlar park ve mesire alanlarına akın etti. Sıcak havayı fırsat bilen aileler çocuklarıyla birlikte parklarda oyun oynayıp, evcil hayvanlarını gezdirdi. Çocuklar parkta futbol oynarken, yaş almış vatandaşlar güneşli havada bankta sohbet ederek havanın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar ise güneşli havada spor yapmayı tercih etti.

Adana'da yazı yaşadıklarını belirten Yener Alp, "Şubat ayının sonunda yaz mevsimini yaşıyoruz, her fırsat bulduğumuzda çocukları getirip işte böyle parkta güneşin tadını çıkartıyoruz. Bu sene Adana'ya kış gelmedi. Çocukları getiriyoruz, hem görüyorsunuz millet güneşin tadını çıkartıyor" dedi.

Adana'ya yağmurun bu yıl az yağdığını ve kış mevsimini hiç görmediklerini ifade eden Ramazan Tamtı ise, "Kış mevsimini zaten görmedik, kış olmadı, yağmur yağmadı. Bu havada da güneşi gören herkes sokağa çıkıyor, bahçelere gidiyor. Nefes alıyoruz burada, yeşil alanlara gidiyoruz, güzelce çayımızı içiyoruz burada. İnsanlar da sıcak havayı fırsat bilip çıkıyorlar, çimlerde oyun oynuyorlar, güzel vakit geçiriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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