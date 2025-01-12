Adana'da Stajyer Savcı Adayı Mithat Can Yalman'ın Ölümü Üzerine Soruşturma Başlatıldı

(ANKARA) -Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adana Adliyesi'nde stajyer olarak görev yapan ve otel odasında ölü bulunan Mithat Can Yalman olayına ilişkin olarak adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından Adana'da görevli Cumhuriyet savcısı adayı Mithat Can Yalman'in ölümü hakkında açıklamada bulundu. Bakan Tunç'un açıklaması şu şekilde:

"Adana Adliyesinde staj yapan savcı adayımız Mithat Can Yalman'ın hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsü içindeyiz. Savcı adayımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaşanan acı olayın hemen ardından adli ve idari soruşturma başlatılmış olup süreç hassasiyetle takip edilmektedir."

Mithat Can Yalman otel odasında ölü bulunduktan sonra, sosyal medya hesabında "Mobbinge ve tehditlere maruz kalıyorum" notunu paylaştığı anlaşılmıştı.