Adana'da Sosyal Medya Paylaşımı Yüzünden Gençler Sopayla Darbedildi

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Adana'da, sosyal medya üzerinden cinsellik içeren paylaşımlar yaptıkları iddia edilen iki genç, tanınmamak için kask takan bir kişi tarafından otoyol kenarında sopayla darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ADANA'da tanınmamak için kask takan İ.A., sosyal medya hesaplarından cinsellik içeren paylaşım yaptığı ileri sürülen 2 genci otoyol kenarına götürüp, sopayla darbetti. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olayda, gençlerin, "Kurban olayım yapma" diyerek ağladığı görüldü.

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşayan, ismi öğrenilemeyen 2 kişi, iddiaya göre, sosyal medya hesaplarında cinsellik içerikli paylaşım yaptı. Paylaşımı gören İ.A., 2 genci yanına alıp, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu kenarına götürdü. Tanınmamak için motosiklet kaskı takan İ.A., tartıştığı 2 genci sopayla darbetti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Darbedilen gençlerin "Kurban olayım yapma" diyerek ağladığı görüldü. Olayın ardından bölgeden ayrılan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber: Anıl ATAR-Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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