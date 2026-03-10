Haberler

Adana'da sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl 9 ay hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa, mahkeme tarafından 15 yıl 9 ay hapis ve 300 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık O.T. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın, polis ekiplerince, Şehit Duran Mahallesi'ndeki sokakta gece saatlerinde defter arasına sakladığı 18,07 gram sentetik uyuşturucuyu bisikletle yanına gelen kişiye satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile sanığın benzer suçlardan sabıkasının olması da dikkate alınarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen O.T, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 9 ay hapis ile 300 bin lira adli para cezasına çarptırdığı O.T'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
