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Adana'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Dağlıoğlu Mahallesi'nde önceki gün gece saatlerinde Yaşar Akman, sokakta kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin tabancayla ateş açması sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Akman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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